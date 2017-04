Eußenheim: 14-Jährige ist deutsche Schach-Meisterin

Eine Schülerin aus Main-Spessart ist die neue deutsche Schach-Meisterin geworden - mit gerade einmal 14 Jahren. In neun Partien hat sich Jana Schneider aus Eußenheim zum Meistertitel gespielt. In ihrer Altersklasse ist die Schülerin in den Top-Ten der Schach-Weltrangliste - und strebt jetzt nach der Weltmeisterschaft.

Erstellt: 27.04.17 - 07:05 Uhr



