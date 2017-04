Würzburg/Schlitz (Hessen): Neuer Hinweis im Entführungsfall Würth

Damaliges Fahndungsfoto des mutmaßlichen Täters (Foto: Polizeipräsidium Osthessen)

Neue Hinweise nach Aktenzeichen XY. Am Mittwochabend war dort der Fall um den entführten Sohn des Schrauben-Milliardärs Würth nochmal Thema. Der Behinderte Mann wurde vor zwei Jahren in Schlitz (Hessen) entführt und in einem Waldstück bei Würzburg wieder freigelassen. Am Mittwoch wurde eine genaue Sprachanalyse eines Telefonmitschnitts des Entführers vorgestellt. In der Folge habe es einen Hinweis gegeben, der konkreter klang. Die Ermittler gehen dem jetzt nach.Wie gestern vorgestellt wurde, kommt der Täter der Sprache nach aus dem ehemaligen Jugoslawien und hat offenbar längere Zeit im Rhein-Main-Gebiet gelebt. Außerdem wurde die Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen auf 30.000 Euro erhöht.

