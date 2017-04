Unterfranken: Hilfe bei Familienplanung gefragt wie

So viele Menschen wie noch nie haben im letzten Jahr die Angebote der Beratungsstelle Pro Familia in Unterfranken genutzt. Die Organisation berät Jugendliche und Erwachsene kostenlos zu den Themen Familienplanung und Sexualität. Insgesamt wandten sich 2016 knapp 8760 Personen an eine der drei unterfränkischen Beratungsstellen in Würzburg, Aschaffenburg und Schweinfurt. Das sind rund 460 mehr als noch 2015. Grund für den Anstieg ist unter anderem die Flüchtlingswelle. Laut Sexualberaterin Beate Schlett-Mewis nutzen aber generell immer mehr Menschen das Angebot von Pro Familia.

