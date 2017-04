Würzburg: Mehr Müll macht mehr Strom

Fast 220.000 Tonnen Müll verbrannt. Das hat das Müllheizkraftwerk vergangenes Jahr geschafft und damit rund 7.000 Tonnen mehr als 2015. Am Mittwoch gab das der Zweckverband “Abfallwirtschaft Raum Würzburg“ bekannt. 2016 wurde so auch mehr Strom dort erzeugt. Theoretisch könnte das Müllheizkraftwerk aber sogar rund 240.000 Tonnen Müll im Jahr verbrennen.Gerade im Frühjahr und Sommer komme mehr Abfall im MHKW als im Winter. Das liege vor allem daran, dass dann viele an Haus und Garten arbeiten und deshalb mehr Müll produzieren. Auch die Gewerbeabfälle steigen zu dieser Zeit immer an. So komme das MHKW zwischenzeitlich an den Rand der Aufnahmekapazitäten, so ein Sprecher. Der Abfall kommt aber nicht nur aus dem Raum Würzburg. Auch aus Bad Kissingen, Ansbach oder aus Teilen Baden Württembergs wird Müll aufgenommen. Die drei Verbrennungslinien arbeiteten 2016 nahezu ohne Ausfälle. Deshalb mussten auch nur knapp 4.000 Tonnen Hausmüll an andere Anlagen wie Nürnberg oder Ingolstadt ausgelagert werden. Im Jahr zuvor musste mehr als doppelt so viel auswärts verbrannt werden.

