Kitzingen: 26-Jähriger verletzt Polizisten

Foto: Rike/pixelio.de

Widerstand gegen Festnahme. In Kitzingen randalierte am Dienstagmittag ein 26-Jähriger am Bahnhofsplatz. Die Polizei erwischte den Mann als er ein Fahrrad klauen wollte und Außenspiegel von geparkten Autos einklappte. Als ihn die Beamten mit auf die Dienststelle nehmen wollten, wehrte sich der 26-Jährige massiv dagegen und verletzte dabei einen Polizisten leicht. Der Mann wurde schließlich gefesselt und zur Wache gebracht.Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Dienstag in Schweinfurt. Nachdem ein 26-Jähriger beim Ladendiebstahl erwischt wurde, leistete auch er Widerstand bei der Festnahme. Verletzt wurde niemand, auf den Mann wartet jetzt ein Ermittlungsverfahren.

Erstellt: 26.04.17 - 14:07 Uhr



zurück zur Übersicht