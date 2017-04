Giebelstadt: Driftübungen verursachen Lackschaden

Foto: Funkhaus Würzburg

Lackschaden an Reisebus durch Driftübungen. Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende am Schotterparkplatz in Giebelstadt offenbar Driftübungen mit einem Auto gemacht. Dadurch wurde der Schotter aufgewirbelt und gegen die dort geparkten Fahrzeuge und Busse gewirbelt. An einem Reisebus kam es dadurch zu zehn kreisförmigen Lackschäden. Der Schaden am Reisebus beträgt rund 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Erstellt: 26.04.17 - 10:48 Uhr



