Fußball: Kickers müssen auf Diaz verzichten.

Foto: FWK

Neue Verletzungssorgen bei den Würzburger Kickers. Verteidiger Junior Diaz fällt vorerst aus. Er hat sich beim Match gegen Nürnberg einen Anriss des Innenbandes im Knie zugezogen. Er wird damit auf jeden Fall in der Partie am Sonntag gegen Aue ausfallen. Danach müsse man sehen, wie gut die Verletzung verheilt, so Trainer Bernd Hollerbach. Diaz hat in der aktuellen Saison 24 Spiele für die Kickers absolviert.

Erstellt: 26.04.17 - 04:51 Uhr



