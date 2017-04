Mainfranken: Würth-Entführung erneut bei Aktenzeichen XY

Damaliges Fahndungsfoto des mutmaßlichen Täters (Foto: Polizeipräsidium Osthessen)

Die Fernsehsendung Aktenzeichen XY greift am Mittwochabend erneut einen Fall aus Mainfranken auf. Vor zwei Jahren war der behinderte Sohn des Schrauben-Milliardärs Reinhold Würth in Hessen entführt und später in einem Wald bei Kist freigelassen worden. Die Suche nach den Tätern war bislang ohne Erfolg.Die Ermittler wollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse zur Stimme des Täters vorstellen. Zudem soll wohl auch die Belohnung für sachdienliche Hinweise deutlich erhöht werden. Sie lag bislang bei 5.000 Euro.Der Sohn von Milliardär Würth war Mitte Juni 2015 in einem Behindertenheim nahe Fulda entführt worden. Einen Tag später wurde er dann an einen Baum gekettet in einem Wald bei Kist aufgefunden. Der mutmaßliche Täter hatte die Koordinaten per Telefon mitgeteilt. Zuvor war eine Übergabe von drei Millionen Euro Lösegeld gescheitert.Aktenzeichen XY wird am Mittwochabend ab 20 Uhr 15 im ZDF ausgestrahlt.

