Mainfranken: 1000 Teilnehmer bei Girls‘- und Boys‘Day

Foto:girls-day.de

Aktionstag zur Berufswahl. In Mainfranken findet am Donnerstag wieder der Girls‘-und Boys‘Day statt. Mädchen und Jungen ab der 5. Klasse können an diesem Tag in Berufe und Studienfächer reinschnuppern, die für ihr Geschlecht als eher untypisch gelten. Insgesamt nehmen in Mainfranken rund 750 Mädchen und 290 Jungen am Girls‘- und Boys‘Day teil. Beide Geschlechter können zwischen je 80 Angeboten von verschiedenen Unternehmen wählen.Nach wie vor bevorzugen Mädchen überwiegend soziale Berufe, während sich Jungs eher für eine Karriere in Wirtschaft, Technik oder Handwerk entscheiden. Der Girls‘- und Boys‘Day will dieser Tatsache entgegenwirken.

Erstellt: 27.04.17 - 06:41 Uhr



zurück zur Übersicht