Mainfranken: Weniger Brandeinsätze für die Feuerwehr

Foto: Funkhaus Würzburg

Mainfrankens Feuerwehren müssen weniger Brände löschen. Die Zahl der Brand-Einsätze ist 2016 erneut gesunken, so die Berufsfeuerwehr in Würzburg. Auch die Brandkreisräte aus Würzburg, Main-Spessart und Kitzingen bestätigen diesen Trend. Dennoch haben die Feuerwehren durch andere Notfälle viel zu tun. Vor allem technische Hilfeleistungen standen dabei im Vordergrund. Dazu gehören Einsätze als Ersthelfer am Unfallort, Raum- oder Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr oder auch Tierbergungen.Insgesamt wurden die Feuerwehren aus Mainfranken zu über 10.000 Einsätzen gerufen. Die meisten Einsätze hatten die Feuerwehren im Landkreis Würzburg. Das liegt an der Größe des Landkreises. Vergangenes Jahr war die Feuerwehr vor allem im Frühjahr bei den Überschwemmungen im südlichen Würzburger Landkreis gefordert. Die Arbeiten dauerten mehrere Tage. Es gab aber auch einige Brandeinsätze, die sich durch Nachlöscharbeiten über zwei bis drei Tage hinzogen.

Erstellt: 26.04.17 - 14:34 Uhr



