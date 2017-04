Würzburg: Zeugensuche nach brutalem Attacke

Nach einer brutalen Attacke in der Würzburger Sanderau sucht die Polizei nach Zeugen. Am vergangenen Freitag hatte ein 16-Jähriger einen anderen Jugendlichen mit einem abgebrochenen Flaschenhals attackiert. Das 15 Jahre alte Opfer erlitt massive Verletzungen im Gesicht. Zu der Attacke war es an der StraBa-Haltestelle Königsberger Straße gekommen.Die Polizei sucht nun nach einem Straßenbahnfahrer. In seine Bahn soll der blutende Junge kurz eingestiegen sein. Auch ein Taxifahrer soll in diesem Bereich gewartet haben, möglicherweise wurde auch er Zeuge der Attacke.Der 16-Jährige sitzt seit der vergangenen Woche in U-Haft. Er hatte nach einer kurzen Flucht gestellt werden können.

Erstellt: 25.04.17 - 16:27 Uhr



