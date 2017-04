Karlstadt: Baubeginn für neues Schüler-Wohnheim

Neues Schülerwohnheim in Karlstadt. Neben dem Hallenbad haben am Dienstag die Bauarbeiten für das Gebäude mit insgesamt 73 Plätzen begonnen. Es soll erstmals im September 2018 bezogen werden können. Dort wohnen soll vor allem der Brauer-Nachwuchs. Die Berufsschule in Karlstadt ist die einzige in ganz Unterfranken. Außerdem soll das Internat auch von Berufsschülern aus dem Metall-Bereich genutzt werden. Rund 4,8 Millionen Euro investiert der Landkreis Main-Spessart in das neue Schüler-Wohnheim.Geplant wird das neue Internat schon seit längerem. In den vergangenen Jahren wurde für den Brauer-Nachwuchs ein Internat in Arnstein genutzt.

