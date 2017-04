Fußball: Kickers und Post SV Fusion soll beschlossen werden

Mitglieder entscheiden über Fusion. Sowohl die Würzburger Kickers am Donnerstag, als auch der Post SV am Freitag sollen die Verschmelzung beider Vereine beschließen. Beide Vereine arbeiten bereits schon länger zusammen. Zum Beispiel trainieren einige Teams der Kickers seit einigen Monaten auf den Sportplätzen des Post SV am Hubland. Durch die Fusion beider Vereine unter dem Wappen der Kickers soll ein starker Verein in Würzburg entstehen. Dadurch sollen Breiten- und Spitzensport besser gefördert werden, so die Hoffnung der Vorstände.Zum Start der neuen Saison im Juli könnten die Mannschaften der fusionierten Vereine gemeinsam auflaufen.

Erstellt: 27.04.17 - 06:10 Uhr



