Würzburg: Vermisster tot aufgefunden

Foto: Paul-Georg Meister / pixelio.de

Trauriges Ende einer Vermisstensuche. Ein 31-Jähriger Würzburger, der seit zwei Wochen als vermisst gemeldet war, ist tot. Er wurde am Montagabend in einem Waldstück bei Bischbrunn aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes gibt es nicht.Die Polizei hatte mehrfach mit einem Großaufgebot erfolglos nach dem 31-Jährigen gesucht. Erst am Montag hatten sich Hinweise ergeben, dass sich der Vermisste zuletzt im Raum Bischbrunn aufgehalten haben könnte. Bei einer weiteren Suche wurde dann die Leiche des Mannes entdeckt.

Erstellt: 25.04.17 - 16:08 Uhr



