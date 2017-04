Main-Spessart: Horst Seehofer kommt im Juli

Foto: Funkhaus Würzburg

Horst Seehofer kommt in den Landkreis Main-Spessart. Der bayerische Ministerpräsident wird am Freitag, 21. Juli erwartet. An diesem Tag hält die CSU ihren unterfränkischen Parteitag ab. Dabei wird auch die Vorstandschaft neu gewählt. Wo genau der Parteitag stattfinden wird, ist noch unklar, benötigt wird Platz für 300 bis 400 Teilnehmer. Horst Seehofer hatte erst am Montag angekündigt, doch noch eine weitere Amtsperiode als CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident dranhängen zu wollen.

Erstellt: 26.04.17 - 06:06 Uhr



