Randersacker: Heulende Sirenen beim Probealarm

Foto: Funkhaus Würzburg

Blaulicht-Alarm in Randersacker. Gegen 19:15 Uhr heulten am Mittwoch die ersten Sirenen im Ortsteil Lindelbach los. Grund dafür ist eine großanlegte Einsatzübung von Feuerwehr und Sanitätsdiensten. Dabei wird eine Explosion bei einer Feier in einem großen Stall nachgestellt. Rund 140 Rettungskräfte aus dem südlichen Landkreis Würzburg sind im Einsatz.Sie müssen die Flammen löschen und die circa 20 “Verletzten“ versorgen. Besondere Schwierigkeiten sind beispielsweise genug Löschwasser anzuschaffen und die drohende Absturzgefahr im Gebäude.

Erstellt: 26.04.17 - 19:45 Uhr



zurück zur Übersicht