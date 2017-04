Marktheidenfeld: Unbekannte klauen zwei Wohnwägen

Foto: Siepmann/pixelio.de

In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte in Marktheidenfeld-Altfeld zwei Wohnwägen im Wert von 60.000 Euro geklaut. Auf einem Firmengelände schraubten die Täter die Kennzeichen von zwei Anhängern ab und montierten sie an die noch nicht zugelassenen Wohnwägen. Anschließend flüchteten die Diebe. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen.

Erstellt: 25.04.17 - 15:09 Uhr



zurück zur Übersicht