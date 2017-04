Würzburg: Geld aus Opferstock geklaut

Diebstahl im Gotteshaus. In der vergangenen Woche hat ein Unbekannter Geld aus einem Opferstock in Würzburg/Frauenland geklaut. Der Täter brach das Behältnis in der St. Alfons Kapelle mit einem Werkzeug auf und flüchtete. Wie viel Geld der Dieb mitnahm ist noch nicht klar. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können.

