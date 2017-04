A3 / Rottendorf: LKW fahren aufeinander auf

Foto: ADAC

Ein schwerer LKW-Unfall sorgte am Dienstagmorgen und am Vormittag für Behinderungen auf der A3. Zwischen dem Kreuz Biebelried und der Ausfahrt Rottendorf waren zwei LKW aufeinander gefahren. Ein LKW-Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Würzburger Uniklinik geflogen.Nach bisherigen Erkenntnissen war der 70-jährige Fahrer eines Möbellasters aus Unachtsamkeit auf seinen Vordermann aufgefahren.Die Bergungsarbeiten dauern noch an. Es kommt zu Behinderungen auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt.

Erstellt: 25.04.17 - 10:40 Uhr



