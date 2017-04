Würzburg: Rettung in der Bahnhofsmission

Foto: Bernd Kasper/pixelio.de

Obdachlose Menschen, belästigte Frauen, gestrandete Reisende. Die Würzburger Bahnhofsmission hat im vergangenen Jahr mehr als 46.800 Hilfsanfragen bekommen. Das sind rund 5500 mehr als noch 2015, so der Leiter der Bahnhofsmission Michael Lindner-Jung. Auffällig ist, dass jeder vierte Mensch aufgrund von psychischen Problemen die Einrichtung aufsuchte. Das ist ein Plus von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Grund dafür sei, dass sich immer mehr Betroffene von ihrer Lebenssituation bedroht fühlen, so Lindner-Jung.Die Würzburger Bahnhofsmission ist eine ökumenische Sozialeinrichtung, die momentan in Räumlichkeiten am Busbahnhof untergebracht ist. Sie ist Anlaufstelle für Menschen im Bahnhofsbereich, die beispielsweise auf materielle oder psychische Unterstützung angewiesen sind.

Erstellt: 25.04.17 - 06:45 Uhr



zurück zur Übersicht