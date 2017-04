Würzburg / Wuppertal: Polizei sucht Opfer von Telefonbetrug

Foto: Funkhaus Würzburg

Polizei sucht Betrugsopfer. Offenbar haben falsche Polizeibeamte in Würzburg einige zehntausend Euro erbeutet. Das ergaben jetzt Recherchen der Wuppertaler Kripo. Nach den letzten Erkenntnissen ist es vor einem Monat, am Freitag 24. März, zu einer Übergabe des Geldes beziehungsweise von Schmuck und Wertgegenständen gekommen. Zuvor hatten sie bei einem Opfer in Würzburg angerufen und gewarnt, da es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen war.Möglicherweise hat das Opfer den Diebstahl noch nicht gemerkt oder aus Scham noch nicht gemeldet. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Erstellt: 24.04.17 - 17:06 Uhr



