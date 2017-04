Würzburg: Endspurt für den Residenzlauf

Die Würzburger Innenstadt verwandelt sich am Sonntag wieder in eine große Laufstrecke. Zum mittlerweile 29. Mal wird der Residenzlauf veranstaltet. Das Wetter soll in diesem Jahr gut sein, allerdings hat das lange Wochenende die Voranmeldungen etwas gedrückt. 5.800 Teilnehmer bedeuten im Vergleich zum Vorjahr rund 20 Prozent weniger. Allerdings sind Nachmeldungen bis kurz vor den meisten Rennen noch möglich.Die Laufstrecke rund um die Residenz ist am Sonntag für Autofahrer gesperrt. Bis dahin müssen auch alle geparkten Autos entfernt sein, andernfalls droht der Abschlepper.Sportlich setzten die Verantwortlichen im Lauf der Asse auf den Kenianer Bernard Kimeli. Er gilt als möglicher Kandidat für einen neuen Streckenrekord auf der zehn Kilometer Strecke. Seine persönliche Bestzeit, die er beim Paderborner Osterlauf unter widrigsten Wetterbedingungen aufstellte, liegt 15 Sekunden unter dem Rekord des Residenzlaufes.

