Würzburg: Niederflur-Straßenbahnen fahren wieder

Comeback auf Würzburgs Schienen. Seit Montag sind die ersten Niederflur-Straßenbahnen wieder unterwegs. Sie waren allesamt Anfang April aus dem Verkehr gezogen worden. Damals waren Risse an den Aufbauten der Bahnen entdeckt worden, vor allem an den Übergängen zu den Ziehharmonika-Gelenken. Von den 20 Niederflur-StraBas fahren elf seit Montag wieder, der Rest folgt in den nächsten Tagen.Die Kosten für die Reparatur sind aktuell noch unklar. Während der Reparatur-Phase hatte die WVV etliche, eigentlich bereits ausrangierte StraBas aus dem Jahr 1975 wieder fahren lassen. Einzige Ausnahme: die Strecke zum Heuchelhof bzw nach Rottenbauer ist für die alten StraBas zu steil.

