Würzburg: Schaufensterscheibe eingetreten

Foto: tom-kleiner_pixelio.de

Frau rastet aus und tritt auf Schaufensterscheibe ein. Am frühen Samstagmorgen hat ein Zeuge beobachtet wie eine Frau in der Rottendorfer Straße in Würzburg gegen ein Schaufenster getreten hat. Dabei entstanden ein großes Loch und mehrere Risse in der Scheibe eines Friseursalons. Als der Zeuge die Frau aufhalten wollte, flüchtete sie in den Ringpark in Richtung Hauptfriedhof. Außerdem beleidigte sie den Zeugen noch als “Armleuchter“.Die Frau war circa 40 Jahre alt, 165 cm groß und hat eine schlanke Figur. Sie trug einen hellen Mantel und eine helle Mütze und sprach hochdeutsch. Die Polizei bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Erstellt: 24.04.17 - 15:36 Uhr



