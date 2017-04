Würzburg: Talavera teilweise gesperrt

Foto: Funkhaus Würzburg

Der Talavera-Parkplatz in Würzburg ist nur teilweise nutzbar. Ab Freitag beginnt dort der Aufbau für das Gastspiel des “Zirkus des Horrors“. Der ist vom 4. bis zum 14. Mai in der Stadt zu Gast. Der Abbau des Zeltes soll dann am Dienstag 16. Mai abgeschlossen sein. Solange sind rund ein Drittel der Parkfläche belegt. Die Stadt Würzburg bittet Autofahrer für die Zeit auf andere Parkflächen, wie zum Beispiel auf dem Viehmarktplatz unterhalb der Friedensbrücke, auszuweichen.

Erstellt: 28.04.17 - 06:30 Uhr



