Unterfranken: Kettenbrief sorgt für Panik bei Kindern

Foto: Funkhaus Würzburg

Polizei warnt vor Kettenbrief auf Whatsapp. In den letzten Tagen hatten die Beamten in Unterfranken mehrere Meldungen über einen Kettenbrief erreicht, der über Whatsapp verbreitet wird. Demnach soll die Falschmeldung vor allem Kindern Angst machen. Der Kettenbrief endet mit der Aufforderung die Nachricht weiterzuschicken, andernfalls würde man selbst oder ein enger Verwandter sterben. Die Polizei bittet Eltern ihre Kinder gezielt auf diesen Kettenbrief anzusprechen und sie über die in Wahrheit ungefährliche Nachricht aufzuklären.

Erstellt: 24.04.17 - 13:43 Uhr



