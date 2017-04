A3 / Triefenstein: Auto kracht in Kleintransporter

Foto: Funkhaus Würzburg

Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall. In der Nacht auf Montag krachte auf der A3 bei Triefenstein ein Autofahrer in einen liegengebliebenen Kleintransporter. Der 30-jährige Fahrer des Transporters war zuvor auf der rechten Fahrbahn zum Stehen gekommen. Der aus Bosnien stammende Autofahrer erkannte das allerdings zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Die beiden Männer blieben unverletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Der Verkehr staute sich in Richtung Frankfurt mehrere Kilometer.

Erstellt: 24.04.17 - 13:11 Uhr



