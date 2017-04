Würzburg: Gericht verhandelt Vorfall auf Disco-Klo

Foto: Gerhard Frassa - pixelio.de

Vorfall in Disco-Toilette kommt jetzt vor Gericht. Ein 27-jähriger Mann muss sich am Donnerstag wegen versuchter sexueller Nötigung vor dem Würzburger Amtsgericht verantworten. Die Tat ereignete sich im November letzten Jahres in einer Disco in der Sanderstraße. Eine Frau war dort mit ihrem Lebensgefährten feiern. Beide gingen zeitgleich auf die Toilette. Der Angeklagte soll dort der Frau vermummt aufgelauert haben. Als sie das Klo verließ packte er sie laut Anklage und drückte sie an die Wand. Dabei soll er sie mehrfach zum Sex aufgefordert haben. Die Frau wehrte sich und rief laut um Hilfe. Ihr Freund eilte herbei und schlug dem Angeklagten von hinten auf den Kopf. Gemeinsam mit einem Sicherheitsmann konnte er den 27-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Angeklagte sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Erstellt: 27.04.17 - 06:56 Uhr



