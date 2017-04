Würzburg: Gruppenfoto endet mit Sturz von Mauer

Foto: Funkhaus Würzburg

Gruppenfoto schief gegangen. Am Samstagabend hat sich ein Mann am Würzburger Mainkai den Fuß mehrfach gebrochen. Bei einem Gruppenfoto an einem Biergarten war er von der Mauer fast vier Meter in die Tiefe gefallen. Dabei hielt er sich an einer Laterne fest und beschädigte diese noch. Der Mann war laut Polizeiangaben nur leicht alkoholisiert.

Erstellt: 24.04.17 - 07:09 Uhr



