Handball: Wölfe unterliegen knapp in Konstanz

Foto: Rimparer Wölfe

Knapper Auswärtsniederlage für die Rimparer Handballer. Am Sonntagabend verloren sie mit 29:28 bei der HSG Konstanz. In der Tabelle bedeutet das, dass die Wölfe wieder auf den vierten Platz abrutschen. Erst am Freitag hatten sie zu Hause im Spitzenspiel gegen Bietigheim unentschieden gespielt und waren dadurch zwischenzeitlich auf einen Aufstiegsplatz zur Bundesliga aufgerückt.

Erstellt: 23.04.17 - 22:00 Uhr



