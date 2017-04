Geroldshausen: Jungen stecken Misthaufen in Brand

Foto: Funkhaus Würzburg

Zwei Jungen haben in Geroldshausen einen Misthaufen in Brand gesteckt. Auf einem Feldweg hatten die beiden 10- und 14-Jährigen am Freitag mit Feuerwerkskörpern hantiert und damit den Brand ausgelöst. Zum Löschen mussten 30 Feuerwehrmänner anrücken. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.500 Euro.

Erstellt: 23.04.17 - 15:06 Uhr



zurück zur Übersicht