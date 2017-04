Güntersleben: 14-Jähriger baut Autounfall

Foto: Funkhaus Würzburg

Ein 14-jähriger war mit dem Auto seines Vaters unterwegs und hat einen Unfall gebaut. Der Junge hatte sich in der Nacht auf Samstag die Autoschlüssel seines Vaters geschnappt und war von Güntersleben nach Veitshöchheim gefahren. Dort knallte er auf einem Supermarkt-Parkplatz gegen eine Laterne. Danach fuhr der 14-jährige wieder heim und legte sich schlafen. Erst am nächsten Tag vertraute er sich seinen Eltern an. Gegen den Jungen läuft jetzt eine Anzeige wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens, Fahren ohne Führerschein und Unfallflucht.

Erstellt: 23.04.17 - 18:00 Uhr



