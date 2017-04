Basketball: s.Oliver gewinnt in Braunschweig

Foto: s.Oliver Würzburg

Auswärts-Sieg für s.Oliver Würzburg. Die Basketballer haben am Sonntagnachmittag knapp mit 67:66 bei den Löwen Braunschweig gewonnen. Es ist der erste Auswärtssieg für die Würzburger seit November. Die Würzburger zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung. Bester Werfer war Cobbins mit 14 Punkten. In der Tabelle bleibt Würzburg auf Platz 14. Nächster Gegner für das Team von Trainer Dirk Bauermann ist am kommenden Freitag Science City Jena.

Erstellt: 23.04.17 - 17:39 Uhr



