Fußball: Kickers und Club trennen sich Unentschieden

Foto: Funkhaus Würzburg

Unentschieden im Franken-Duell. Die Würzburger Kickers und der 1. FC Nürnberg trennten sich am Sonntagnachmittag 1:1. Rund 12.450 Fans verfolgten das Spiel in der ausverkauften Flyeralarm-Arena.Die Kickers hatten gut begonnen und waren bereits in der 10. Minute durch Rama mit 1:0 in Führung gegangen. Der Ausgleich für Nürnberg fiel erst in der 80. Spielminute.Für die Kickers bleibt es damit spannend im Abstiegskampf. Zuletzt waren sie nach etlichen Niederlagen und Unentschieden bis auf den Relegationsplatz durchgereicht worden. Durch den Punktgewinn gegen Nürnberg klettern sie jetzt aber wieder etwas weiter nach oben uns sind Tabellenvierzehnter, punktgleich mit dem Relegationsplatz. Dort steht aktuell Erzgebirge Aue - der Mitaufsteiger ist am kommenden Sonntag auch Gastgeber für die Würzburger Kickers.

Erstellt: 23.04.17 - 15:22 Uhr



zurück zur Übersicht