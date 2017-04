Würzburg: Auto erneut in Brand gesteckt

Foto: Funkhaus Würzburg

Im Würzburger Frauenland ist ein Auto in Brand gesteckt worden. In der Nacht auf Sonntag hatte der Wagen gegen Mitternacht Feuer gefangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, da ein technischer Defekt als unwahrscheinlich gilt. Weiter wurde auch bekannt, dass erst vor wenigen Wochen ein Auto der gleichen Besitzerin in Flammen aufgegangen war. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Erstellt: 23.04.17 - 11:16 Uhr



