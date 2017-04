Fußball: Countdown zum Franken-Duell

Fotos: Funkhaus Würzburg

Heute ist Franken-Duell in der 2. Bundesliga. Der Club aus Nürnberg ist zu Gast bei den Würzburger Kickers. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Stadt.Am Vormittag sind rund 1.100 Nürnberg-Anhänger in einem Fan-Marsch vom Marktplatz zur Flyeralarm-Arena gelaufen. Dabei wurde bereits verbotene Pyrotechnik gezündet und Polizisten mit Flaschen beworfen. Die Ultras der Nürnberger hatten im Vorfeld angekündigt, das Spiel in Würzburg zu einem Heimspiel zu machen und ihren Club lauthals anfeuern zu wollen. Man käme aber in friedlicher Mission nach Würzburg, es gebe keine besondere Rivalität mit den Kickers.Am Stadion müssen die Fans heute mit langen Kontrollen rechnen. Das Spiel läuft als Sicherheitsspiel, d.h. die Einlasskontrollen wurden verschärft und im Stadion wird auch kein Alkohol ausgeschenkt.Spielbeginn in der Flyeralarm-Arena ist um 13.30 Uhr. Das Spiel ist bereits seit Wochen ausverkauft.

Erstellt: 23.04.17 - 11:36 Uhr

Video zur Meldung (Anklicken zum Abspielen)



Video: Funkhaus Würzburg (Anklicken zum Abspielen)



zurück zur Übersicht