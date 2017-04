Eisenheim: Fußgängerin angefahren und geflohen

Foto: Funkhaus Würzburg

Schwere Fahrerflucht bei Eisenheim. Im Ortsteil Kaltenhausen hat in der Nacht ein 18-jähriger Autofahrer eine 20-jährige Fußgängerin erfasst, ihr Begleiter blieb unverletzt. Die Frau schwebt jetzt in Lebensgefahr. Der Fahrer fuhr einfach weiter. Noch während die Polizei unterwegs war, gab es einen zweiten Notruf, dass es einen weiteren Unfall in Untereisenheim gab. Dort war ein Auto im Straßengraben gelandet. Wie sich herausstellte handelte es sich um das Auto, das zuvor die Frau angefahren hatte. Der 20-jährige Fahrer war zwar unverletzt, aber im Auto eingeklemmt. Er hatte einen Alkoholwert von 2,34 Promille.

Erstellt: 23.04.17 - 08:49 Uhr



