Triefenstein-.Lengfurt: Feuer in Fachwerkhaus

Foto: Benedict Rottmann

Bei einem Dachstuhlbrand in Triefenstein-Lengfurt ist am Samstagmittag wohl Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Wie es zu dem Feuer in dem Fachwerkhaus kam ist bislang unklar. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort.

Erstellt: 22.04.17 - 15:12 Uhr



