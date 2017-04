Würzburg: Pfefferspray gegen Betrunkenen

Foto: Funkhaus Würzburg

Erst mit Hilfe von Pfefferspray konnte am Freitagabend ein betrunkener und aggressiver Mann in Würzburg gestoppt werden. Gemeinsam mit zwei, ebenfalls betrunkenen Männer, war er auf einem Grundstück in der Veitshöchheimer Straße. Das Trio weigerte sich, von dort wegzugehen, zudem wurden die Männer immer aggressiver. Als bei einem Mann dann auch noch teures Diebesgut gefunden wurde, eskalierte die Situation. Der Mann wollte die Polizisten angreifen, schließlich kam Pfefferspray zum Einsatz. Er und ein zweiter Mann mussten schließlich bei der Polizei ausnüchtern.

Erstellt: 22.04.17 - 11:46 Uhr



