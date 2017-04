Würzburg: Auto stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Foto: Funkhaus Würzburg

PKW stürzt mehrere Meter in die Tiefe. Ein 34-Jähriger Mann hat sich am Freitagabend in Würzburg schwere Verletzungen zugezogen. Er war in Versbach mit seinem Auto durch ein Brückengeländer gekracht und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Vor Ort zeigte sich: der 34-Jährige war schwer betrunken. Einen Führerschein hatte er nicht, an dem Auto waren falsche Kennzeichen angebracht.An dem Auto selbst entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem landete das Auto bei dem Sturz auf zwei anderen geparkten Autos, auch hier entstand erheblicher Schaden.

Erstellt: 22.04.17 - 10:17 Uhr



