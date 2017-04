Würzburg: Tritte und Schüsse aus Schreckschusspistole

Foto: Siegfried Fries / pixelio.de

Tritte und Schüsse aus einer Schreckschußwaffe. Am Würzburger Hauptbahnhof ist am Freitagabend ein Streit eskaliert. Drei Männer hatten auf einen 60-Jährigen eingeschlagen. Der Mann wiederum zog eine Schreckschußpistole und schoss in Richtung der Gruppe. Stören ließen sich die Angreifer davon nicht, sie schlugen und traten weiter auf den Mann ein. Erst ein größeres Polizeiaufgebot konnte die Situation beruhigen. Der 60-Jährige musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen alle Beteiligten wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Erstellt: 22.04.17 - 09:56 Uhr



