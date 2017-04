Wiesentheid-Feuerbach: Maibaum-Loch zubetoniert

Foto: Funkhaus Würzburg

Unbekannte haben im Wiesentheider Ortsteil Feuerbach die Aufstellung des Maibaums vorerst sabotiert. Das Bodenloch am Sportplatz, in der das Maibaum gestellt werden sollte, wurde mit Beton und Eisenstangen zubetoniert. Der Schaden liegt bei etwa 300 Euro.Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass solche vermeintlichen Streiche als Straftat gewertet und entsprechend verfolgt werden.

Erstellt: 22.04.17 - 08:21 Uhr



