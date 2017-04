Handball: Rimparer Remis im Spitzenspiel

Foto: DJK Rimpar

Punkteteilung im Spitzenspiel. Die Rimparer Wölfe haben sich am Freitagabend 31:31 von der SG Bietigheim getrennt. In die Pause waren die Rimparer noch mit einer drei Punkte Führung gegangen. Trotz des Remis haben die Rimparer aber den Sprung auf Tabellenplatz drei und damit einen Aufstiegsplatz geschafft.Den wollen die Rimparer natürlich weiter sichern. Bereits am Sonntagabend gastieren bei der HSG Konstanz, einer Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte.

Erstellt: 22.04.17 - 07:02 Uhr



