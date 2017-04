Würzburg: Semesterstart an der Uni

Logo: Universität Würzburg

Startschuss für das Sommersemester an der Uni Würzburg. Am Montag beginnen gut 550 Erstsemester ihr Studium. Das sind rund 50 weniger als noch vor einem Jahr. Insgesamt besuchen aktuell knapp 27.000 Studenten die Uni. Die Zahl ist im Vergleich zum Sommersemester 2016 nahezu unverändert. In den Fächern Lehramt, Medizin, Jura und Wirtschaftswissenschaft sind die meisten Studenten eingeschrieben.

Erstellt: 24.04.17 - 06:02 Uhr



zurück zur Übersicht