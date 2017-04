Mainfranken: Etliche Ermittlungsverfahren gegen Kirchenasyl

Dutzende Verfahren zum Kirchenasyl eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt aktuell gegen bis zu 30 abgelehnte Asylbewerber im Kirchenasyl und einige Kirchenvertreter. Es geht vor allem um Kirchengemeinden und Klöster in Stadt und Landkreis Würzburg sowie dem Landkreis Kitzingen. Wie berichtet, soll hinter dem härteren Vorgehen gegen das Kirchenasyl wohl die bayerische Staatsregierung stecken. Offiziell bestätigt wurde das nicht. Bislang wurde das Kirchenasyl vom Staat geduldet.Beim Kirchenasyl werden die Flüchtlinge für längere Zeit in einem Gebäude der Kirchengemeinde oder einem Kloster aufgenommen, um in strittigen Fällen eine Abschiebung zu verhindern. Laut dem Würzburger Pfarrer Burkhard Hose befinden sich in der Region aktuell rund 40 Flüchtlinge im Kirchenasyl.Kirchenverantwortlichen, die mehrfach Flüchtlinge im Kirchenasyl untergebracht haben, droht eine Geldstrafe – schlimmstenfalls eine einjährige Haft.

