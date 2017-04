Mainfranken: stundenlange Probleme bei der Bahn

Bei der Bahn in Mainfranken ist es am Freitagabend zu massiven Problemen gekommen. Grund war eine Störung in einem Stellwerk. Züge fielen teilweise aus oder warteten in Bahnhöfen, bis die Störung behoben war. Begonnen hatte die Störung gegen 17 Uhr 30, endgültig behoben war sie gegen 22 Uhr.

