Würzburg: Uni-Professor prüft Auswirkungen eines Nationalparks

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Eignet sich der Spessart als Nationalpark-Standort? Dieser Frage wird der Würzburger Geographie-Professor Hubert Job unter anderem in den kommenden Monaten nachgehen. In einer Studie soll er die wirtschaftlichen und touristischen Auswirkungen eines Nationalparks auf die jeweiligen Regionen ermitteln. Den Zuschlag dafür hat er vom Bayerischen Umweltministerium bekommen. Im Rennen um den dritten Nationalpark sind neben dem Spessart die Rhön und die Donau-Auen bei Ingolstadt. Bis Ende Juni sollen die Ergebnisse der Forschungsarbeit feststehen.Parallel dazu sollen in den nächsten Wochen noch Studien zu den Konsequenzen eines Nationalparks auf die Holzrechte oder die Jagd in Auftrag gegeben werden. Für die Bewohner des Spessarts dürften vor allem diese Untersuchungen interessant sein. Denn die Nationalpark-Gegner in der Region fürchten massive Einschränkungen bei der Holzwirtschaft.Laut Umweltministerin Ulrike Scharf könnte die Entscheidung für einen Nationalpark-Standort bereits im Sommer fallen.

Erstellt: 21.04.17 - 16:58 Uhr



