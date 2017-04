Würzburg: 16-Jähriger schlägt Jungen krankenhausreif

Schwerverletzt durch abgebrochenen Flaschenhals. Ein 16-Jähriger ist am Mittwochabend in Würzburg/Sanderau mit einem abgebrochenen Flaschenhals auf einen 15-Jährigen losgegangen. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus eingeliefert. Außerdem soll der Täter eine 14-Jährige gewürgt und ihr Handy geklaut haben. Zuvor waren die drei Jugendlichen in Streit geraten. Die Polizei nahm den flüchtigen Jugendlichen am Hauptbahnhof fest. Er sitzt wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Erstellt: 21.04.17 - 16:31 Uhr



