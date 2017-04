Würzburg: Unbekannter spricht Kinder verdächtig an

Foto: Funkhaus Würzburg

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend in Würzburg/Lindleinsmühle drei Kinder angesprochen. Die 12-jährigen Jungen waren gerade auf einem Spielplatz als der Unbekannte sie auf verdächtige Weise ansprach. Daraufhin verließen die Kinder den Spielplatz. Der Unbekannte wird als ca. 40-50 Jahre alter Mann mit weißgrauem Haar und einem 3-Tage-Bart beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine graue Hose mit grauem Sakko und weiß/blau gestreiftem Hemd. Bei sich hatte er einen Schäferhund, der an einer Pfote eine Socke trug. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

Erstellt: 21.04.17 - 16:02 Uhr



