Kitzingen: Kitzinger Frühling lockt mit vielen Highlights

Foto: Funkhaus Würzburg

Verkaufsoffen am Kitzinger Frühling. Am Sonntag haben die Geschäfte in Kitzingen ab 12.30 für die Besucher geöffnet. Weiterer Höhepunkt ist die Automeile in der Kaiser- und Luitpoldstraße. Hier präsentieren verschiedene Hersteller ihre neusten Modelle. Auch für Kinder ist einiges geboten wie etwa eine Hüpfburg oder ein Karussell. Außerdem wird die Stadt im Rahmen des Kitzinger Frühlings am Sonntag offiziell zur Fairtrade-Stadt ernannt.

Erstellt: 23.04.17 - 06:47 Uhr



